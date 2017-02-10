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Виктор Гусев: Я не исключаю, что мы увидим киберспорт и в олимпийской программе

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Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью порталу «Чемпионат» поделился мнением о развитии киберспорта и появлении киберспортивных трансляций на крупных телевизионных каналах.

«Сейчас важно, что принято решение о том, что это вид спорта и надо проводить турниры. И если первый Кубок России по киберфутболу с участием официальных представителей футбольных клубов будет проведён успешно и окажется красиво поданным на ТВ, это станет колоссальным толчком. В том, что киберспорт будет развиваться, сомнений нет, но подобные вещи могут сильно ускорить развитие. При том большом интересе молодёжи это неизбежно. Я не исключаю, что мы увидим киберспорт и в олимпийской программе. Почему шахмат там до сих пор нет? Они не попали туда, когда были суперпопулярны, но постепенно их популярность стала сходить на нет. Сейчас наблюдается новый всплеск интереса к шахматам в связи с игрой Сергея Карякина, его матча с Магнусом Карлсеном. Люди достают свои шахматы, сдувают с них пыль и начинают играют. Возможно, появится новая заявка на включение в олимпийскую программу. Всё же связано с интересом, а в случае с киберспортом интерес есть, он огромный, его и развивать даже не нужно, только сдерживай!

Всё зависит от того, как будет решён вопрос показа. Тут нельзя ставить камеру и через плечо играющего показывать игру с экрана, это будет совсем неинтересно. Нужно иметь какую-то возможность продемонстрировать саму игру изнутри, но поскольку на экране бегают виртуальные футболисты, понадобятся и другие камеры, которые максимально оживят происходящее на экране эмоциями реальных людей: показывать и реакцию играющего, и сидящих в студии звёзд, и зрителей. Если это будет сделано, то у киберспорта есть реальный шанс – такое шоу достойно любого центрального канала».

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