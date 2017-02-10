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Промоутер Ковалева: Команда Уорда не отвечает на запросы о реванше с Сергеем

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Кэти Дува, промоутер экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергея Ковалева, рассказала, как обстоят дела по организации реванша с американцем Андре Уордом.

«Мы направили письмо в Roc Nation три дня назад, сообщив, что приближаемся к «дедлайну». Телеканал HBO хочет, чтобы этот бой состоялся 17 июня, и мы направили им уведомление, что нужно начинать работать над этим. В соответствии с нашим контрактом, у них есть 72 часа, чтобы отвечать на наши запросы, но это время прошло, и они не ответили.

Одним из условий проведения боя является начало допинг-тестирования за 120 дней до него, и мы приближаемся к крайнему сроку начала работы. Ранее у меня было два электронных письма от них, в которых утверждалось, что скоро они будут на связи, но затем ничего не произошло», – приводит слова Дувы Allboxing.ru.

Напомним, в ноябре Ковалев уступил по очкам Уорду (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения. Однако пока остается неясным, готов ли Уорд провести с Ковалевым еще один бой, и когда именно он мог бы состояться.

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