15 февраля комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого о том, что арбитра «можно бить»

15 февраля комитет по этике будет рассматривать слова бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.



«Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду (15 февраля). На нем будем рассматривать дело Слуцкого», - цитирует Андреева ТАСС.

«В принципе, если человек – арбитр, то его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия», - сказал ранее Слуцкий в эфире программы «Детский вопрос» на «Матч ТВ».

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