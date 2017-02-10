Гендир ХК «Сочи»: В курсе, что некоторые игроки могут подать заявление в прокуратуру из-за долгов по зарплате

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал информацию о том, что некоторые игроки могут подать заявления в прокуратуру из-за долгов по зарплате.

- Действительно, мы в курсе, что некоторые игроки могут подать заявления в прокуратуру по поводу невыплаты им зарплаты. Я не могу ни на кого обижаться, игроки имеют на это право. Окончательное решение ими еще не принято, но мы поймем тех, кто примет такое решение. Все договоренности с РЖД у нас есть, ждем решения бюрократического вопроса, - передает слова Воропаева ТАСС.

Добавим, что в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» набрал 88 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.