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Дмитрий Губерниев: Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад встретятся в австрийском Хохфильцене и пожмут друг другу руки.

Напомним, после окончания смешанной эстафеты россиянин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки.

«Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом. IBU настаивает, чтобы все противоборствующие стороны помирились», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ». 

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