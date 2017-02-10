Тимощук объявил о завершении карьеры и получил тренерский диплом
Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук сказал, что он завершил
карьеру футболиста. Также он отметил, что у него есть предложения о тренерской
работе.
«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные
выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что
происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои
вопросы дам ответы.
На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не
жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что
прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам
добиваться успеха», - цитирует Тимощука Sport Arena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
Также сообщается, что сегодня Тимощук
получил тренерский диплом категории PRO. Ранее
сообщалось, что он может войти в тренерский штаб «Зенита».
37-летний
Анатолий Тимощук выступал за «Шахтер», «Волынь», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат».
Вместе с «Зенитом» он дважды стал чемпионом России, выигрывал Сперкубок России,
Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.