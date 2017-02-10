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Тимощук объявил о завершении карьеры и получил тренерский диплом

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук сказал, что он завершил карьеру футболиста. Также он отметил, что у него есть предложения о тренерской работе.

«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы.

На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», - цитирует Тимощука Sport Arena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Также сообщается, что сегодня Тимощук получил тренерский диплом категории PRO. Ранее сообщалось, что он может войти в тренерский штаб «Зенита».

37-летний Анатолий Тимощук выступал за «Шахтер», «Волынь», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат». Вместе с «Зенитом» он дважды стал чемпионом России, выигрывал Сперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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