Львовские «Карпаты» могут лишиться профессионального статуса
Федерация футбола Украины может инициировать лишение
профессионального статуса львовских «Карпат». Об этом сообщают украинские СМИ.
«Карпаты» отказывались выплачивать долг и подали в суд общей юрисдикции. УЕФА и ФИФА категорически запрещают национальным Федерациям допускать решения футбольных вопросов в таких судах, и это грозит дисквалификацией всех профессиональных клубов страны и национальной сборной.
Львовский клуб выиграл местный суд общей юрисдикции, который запретил ФФУ вообще принимать какие-либо решения против Карпат в рамках «дела Гудымы». КДК ФФУ отреагировал на это и постановил, что «Карпаты» обязаны закрыть это дело в суде в течение 30-ти дней. В случае, если этого не произойдет, КДК будет инициировать лишение львовского клуба профессионального статуса.