Львовские «Карпаты» могут лишиться профессионального статуса

Федерация футбола Украины может инициировать лишение профессионального статуса львовских «Карпат». Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует Sport Arena, сегодня КДК ФФУ проголосовал за вынесение постановления, которое обязывает «Карпаты» в течение 30-ти дней закрыть дело в суде общей юрисдикции против экс-игрока клуба Владимира Гудымы. Ранее Гудыма выиграл дело против клуба в Палате решения споров ФФУ. Согласно решению Палаты, львовяне должны заплатить Гудыме задолженность по зарплате в размере чуть более 70-ти тысяч долларов. Решение было принято еще в 2014-м году.

«Карпаты» отказывались выплачивать долг и подали в суд общей юрисдикции. УЕФА и ФИФА категорически запрещают национальным Федерациям допускать решения футбольных вопросов в таких судах, и это грозит дисквалификацией всех профессиональных клубов страны и национальной сборной.

Львовский клуб выиграл местный суд общей юрисдикции, который запретил ФФУ вообще принимать какие-либо решения против Карпат в рамках «дела Гудымы». КДК ФФУ отреагировал на это и постановил, что «Карпаты» обязаны закрыть это дело в суде в течение 30-ти дней. В случае, если этого не произойдет, КДК будет инициировать лишение львовского клуба профессионального статуса.