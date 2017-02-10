Александр Кравцов: Непонятно, почему нас не предупредили об отстранении Глазыриной

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал ситуацию с временным отстранением от соревнований российской спортсменки Екатерины Глазыриной.

- Вызывает удивление, что IBU вносит коррективы в протокол соревнований накануне гонки. Так было в 2009 году, так было в 2014 году, это повторяется и сейчас. Зная основополагающие моменты доклада Макларена, можно было заранее, основываясь на принципах биатлонной семьи, предупредить Союз биатлонистов России. И мы бы тогда не создавали проблем, как внутри команды, так и во внешнем поле, когда я получаю больше 80 звонков от российских и иностранных журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию, - сказал Кравцов в интервью ТАСС.

Ранее Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину, потому что ее фамилия упоминается в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Позже было объявлено, что еще одна российская биатлонистка – Дарья Виролайнен – также покинула расположение сборной и не выступит на чемпионате мира. По словам главного тренера сборной России Александра Касперовича, у нее внезапно обострились проблемы со здоровьем.