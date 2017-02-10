Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андерсон Сильва: Планирую провести в UFC еще 6-7 лет

Источник:  SherdogКомментарии

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва рассказал о своих планах на будущее, отметив, что собирается отработать свой действующий контракт с американским промоушеном.

«Очень рад, что у меня еще есть силы проводить бои. Обсуждал эту тему со своей семьей, они меня поддерживают. Хочу отработать свой контракт. Думаю, у меня еще есть 6-7 лет. Конечно, все может измениться, но самое главное, что я мотивирован», – сказал 41-летний бразилец, слова которого приводит Sherdog.

Отметим, что на турнире UFC 208, который состоится 11 февраля, Силва проведет поединок с Дереком Брансоном.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ник Ленц: Даже не буду говорить, что писали мне российские фанаты. Ничего хорошегоБоец смешанного стиля Ник Ленц, которому 12 февраля предстоит провести бой против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 208 пожаловался на российских фанатов.Виталий Минаков: Наши бойцы не «прыгают» из штанов, американцам это нравитсяВиталий Минаков: Наши бойцы не «прыгают» из штанов, американцам это нравитсяНепобежденный российский боец Виталий в преддверии своего поединка на турнире Fight Nights дал интервью «Советскому Спорту».Вердум подерется с Ротвеллом на турнире UFC 211Как сообщает издание Globo.com, экс-чемпионе UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум свой следующий поединок проведет 13 мая на турнире UFC 211.Виталий Минаков: Контракт с UFC? Кто-то выдумал историю, а это вызвало раздражение у руководства BellatorНепобежденный российский боец Виталий Минаков в преддверии своего поединка на турнире Fight Nights дал интервью «Советскому Спорту».Миочич и Дос Сантос проведут реванш 13 маяЧемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич 13 мая в Далласе проведет защиту титула против бразильца Джуниора Дос Сантоса.Тони Фергюсон: Макгрегор исчезнет из ММА, как призракНа прошлой неделе чемпион UFC в легком весе ирландец Конора Макгрегор во время интервью в Манчестере жестко высказался о Тони Фергюсоне.Антигулов может провести бой против Хермана на турнире UFC в мартеМенеджер российского бойца смешанного стиля Гаджимурада Антигулова Ризван Магомедов сообщил, что его подопечный свой следующий поединок в UFC проведет 4 марта против представителя США Эда Хермана.Федор готовится к Bellator, а Саша – к «Ахмату». 20 новостей в ММА за неделюФедор готовится к Bellator, а Саша – к «Ахмату». 20 новостей в ММА за неделюОпределились соперники для Андрея Корешкова в Bellator, Магомеда Бибулатова в UFC и Виталия Минакова в Fight Nights.Эдилов дебютирует в UFC в маеРоссийский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Абдул-Керим Эдилов проведет свой первый поединок в UFC после дисквалификации. Бой состоится в мае.Бермудес проиграл «Корейскому зомби» и другие результаты турнира UFC Fight Night 1045 февраля в Хьюстоне (США) прошел турнир UFC Fight Night 104, в главном поединке которого 30-летний американец Деннис Бермудес сразился с Чен Сон Джоном по прозвищу «Корейский зомби».Магомед Бибулатов: Докажу, что меня не просто так подписали в UFCРоссийский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов дебютирует в UFC 9 апреля.Дэйна Уайт: Организовать бой Мэйвезер - Макгрегор будет сложно, но никогда не говори никогда (видео)Президент UFC Дэйна Уайт рассказал об организации поединка между Флойдом Мэйвезером-младшим и Конором Макгрегором, а также о будущих планах Ронды Роузи.Проигрывал Дацику, побеждал Вердума. Черные и белые полосы в карьере ОрловскогоПроигрывал Дацику, побеждал Вердума. Черные и белые полосы в карьере ОрловскогоСегодня мы решили вспомнить самые важные бои Питбуля в ММА.Фабрисио Вердум: Дос Сантос хочет стать бразильским МакгрегоромБывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум высказался о поведении своего соотечественника Джуниора Дос Сантоса.Бизнес, а не спорт. UFC становится хуже или куда могут уйти топовые бойцыБизнес, а не спорт. UFC становится хуже или куда могут уйти топовые бойцы«Советский спорт» рассказывает о ситуации в UFC, где появились обиженные бойцы.Орловский после нокаута от Нганноу отстранен врачами от выступлений на два месяцаСтали известны сроки медицинских отстранений, полученных бойцами по итогам турнира UFC on FOX 23.Соперник россиянина Сосновского был уличен в применении допингаСтало известно из-за чего не состоится поединок между россиянином Дмитрием Сосновским и Джастином Леддетом в рамках UFC 5 марта.Эванс подерется с Келли на турнире UFC 209Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс свой следующий поединок проведет 4 марта в рамках шоу UFC 209.Емельяненко, Минаков и Штырков – в феврале. Самые ожидаемые бои месяцаЕмельяненко, Минаков и Штырков – в феврале. Самые ожидаемые бои месяцаПоследний император спешит вновь завоевать мир.Россиянин Антигулов ждет поединка с украинцем Крыловым в UFCРоссийский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Гаджимурад Антигулов заявил, что свой следующий поединок может провести против украинца Никиты Крылова на турнире UFC.
Главные новости
Биатлон
IBU: Причиной отстранения Глазыриной стали данные доклада Макларена
Футбол
Александр Гришин: ЦСКА надо обыгрывать «Русенборг» за счет хитрости
Биатлон
Александр Кравцов: Непонятно, почему нас не предупредили об отстранении Глазыриной
Футбол
Официально: «Оренбург» арендовал Михаила Кержакова
Футбол
Тимощук объявил о завершении карьеры и получил тренерский диплом
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом
Футбол
15 февраля комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого о том, что арбитра «можно бить»
Бокс
Промоутер Ковалева: Команда Уорда не отвечает на запросы о реванше с Сергеем
Футбол
«Боруссия» (Д) наказана закрытием фанатской трибуны на один матч из-за поведения болельщиков
Биатлон
Виролайнен покинула расположение сборной России и не выступит на чемпионате мира в Австрии
все новости
Андерсон Сильва
Андерсон Сильвавсе новости
UFC
UFC