Андерсон Сильва: Планирую провести в UFC еще 6-7 лет

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва рассказал о своих планах на будущее, отметив, что собирается отработать свой действующий контракт с американским промоушеном.

«Очень рад, что у меня еще есть силы проводить бои. Обсуждал эту тему со своей семьей, они меня поддерживают. Хочу отработать свой контракт. Думаю, у меня еще есть 6-7 лет. Конечно, все может измениться, но самое главное, что я мотивирован», – сказал 41-летний бразилец, слова которого приводит Sherdog.

Отметим, что на турнире UFC 208, который состоится 11 февраля, Силва проведет поединок с Дереком Брансоном.