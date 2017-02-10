Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мутко, Колобков и Жуков открыли музей спорта

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Комментарии

Сегодня в здании министерства спорта в новом, широком, формате начал работу Государственный музей спорта России.

В открытии экспозиции приняли участие вице-премьер Виталий Мутко, министр спорта Павле Колобков, президент ОКР Александр Жуков, олимпийские чемпионы Александр Карелин, Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова и другие.

- Государственный музей спорта – несомненное достояние России, - сказал на открытии Мутко. - Несколько лет назад экспозиция была достаточно скромной. Долгие годы мы хранили экспонаты по подвалам. Воссоздавать экспозицию пришлось по крупицам. Нам помогали ветераны, тренеры, спортсмены. Хотим, чтобы музей стал жемчужиной тематических музейных объединений. Чтобы люди сюда приходили семьями, общались, отдыхали, читали хорошие книги.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Биатлон
IBU: Причиной отстранения Глазыриной стали данные доклада Макларена
Футбол
Александр Гришин: ЦСКА надо обыгрывать «Русенборг» за счет хитрости
Биатлон
Александр Кравцов: Непонятно, почему нас не предупредили об отстранении Глазыриной
Футбол
Официально: «Оренбург» арендовал Михаила Кержакова
Футбол
Тимощук объявил о завершении карьеры и получил тренерский диплом
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом
Футбол
15 февраля комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого о том, что арбитра «можно бить»
Бокс
Промоутер Ковалева: Команда Уорда не отвечает на запросы о реванше с Сергеем
Футбол
«Боруссия» (Д) наказана закрытием фанатской трибуны на один матч из-за поведения болельщиков
Биатлон
Виролайнен покинула расположение сборной России и не выступит на чемпионате мира в Австрии
все новости