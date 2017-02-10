Мутко, Колобков и Жуков открыли музей спорта

Сегодня в здании министерства спорта в новом, широком, формате начал работу Государственный музей спорта России.

В открытии экспозиции приняли участие вице-премьер Виталий Мутко, министр спорта Павле Колобков, президент ОКР Александр Жуков, олимпийские чемпионы Александр Карелин, Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова и другие.

- Государственный музей спорта – несомненное достояние России, - сказал на открытии Мутко. - Несколько лет назад экспозиция была достаточно скромной. Долгие годы мы хранили экспонаты по подвалам. Воссоздавать экспозицию пришлось по крупицам. Нам помогали ветераны, тренеры, спортсмены. Хотим, чтобы музей стал жемчужиной тематических музейных объединений. Чтобы люди сюда приходили семьями, общались, отдыхали, читали хорошие книги.