Александр Гришин: ЦСКА надо обыгрывать «Русенборг» за счет хитрости

Главный тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Русенборга».

- Что касается игры с «Русенборгом», то все увидим на поле. Мы еще не видели их, но то, что эта команда дошла до 1/8 финала, означает, что это сильная команда. Тем более, скандинавы всегда мощные ребята, играют в силовой манере. Поэтому с ними бороться в физических кондициях будет бесполезно и надо обыгрывать их по-футбольному - за счет хитрости и футбольных вещей. Все решится на поле, - сказал Гришин в интервю «Р-Спорт».

Добавим, что матчи 1/8 финала будут сыграны 21/22 февраля.