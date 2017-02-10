Зинедин Зидан: Отказ «Реала» предоставить стадион на финал Кубка Испании? «Барселона» поступила бы также
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение президента «сливочных» Флорентино Переса не предоставлять стадион клуба для проведения финала Кубка Испании, в котором сыграют «Барселона» и «Алавес».
Глава «Реала» заявил, что в этот день на стадионе «Сантьяго Бернабеу» будут вестись ремонтные работы.
«Барселона» поступила бы также. Но если президент «Реала» говорит, что будут вестись работы, значит, так оно и есть», – приводит слова французского специалиста Sport.es.
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