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Зинедин Зидан: Отказ «Реала» предоставить стадион на финал Кубка Испании? «Барселона» поступила бы также

Источник:  Sport.esКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение президента «сливочных» Флорентино Переса не предоставлять стадион клуба для проведения финала Кубка Испании, в котором сыграют «Барселона» и «Алавес».

Глава «Реала» заявил, что в этот день на стадионе «Сантьяго Бернабеу» будут вестись ремонтные работы.

«Барселона» поступила бы также. Но если президент «Реала» говорит, что будут вестись работы, значит, так оно и есть», –  приводит слова французского специалиста Sport.es.

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