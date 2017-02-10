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Борис Майоров: Сборной России вчера и Коскинен помог

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о дебюте в сборной России на Шведских играх челябинца Алексея Кручинина.

В поединке россиян с финнами Алексей Кручинин открыл счет, наша команда в итоге одержала победу со счетом 2:1.

- Этот 25-летний форвард ранее ничем особенным не выделялся, - рассуждает Борис Майоров. -Я сам был удивлен, когда обнаружил фамилию Кручинина в составе. Но в сборной работает скаутская служба, которая просматривает игроков и дает тренерам советы. Все же и Знарок, и все его помощники работают в клубах. И там заняты работой непосредственно с игроками своей команды. Просматривать соперников у них возможности просто нет. Что касается гола Алексея, там и Коскинен нам помог – пропустил шайбу, как говорят, подо льдом.

Напомним, что завтра, 11 февраля сборная России сыграет с командой Швеции. Начало матча – в 17.30 (мск).

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