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Александр Жуков: Попадание Глазыриной в доклад Макларена не означает, что к ней будут санкции

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал ситуацию с отстранением российской спортсменки Екатерины Глазыриной.

- В других видах спорта тоже есть те, кто попал в доклад Макларена. Она ничего не нарушала. И попадание в доклад вовсе не означает, что к ней будут санкции, - передает слова Жукова «Р-Спорт».

Ранее Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину, потому что ее фамилия упоминается в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Позже было объявлено, что еще одна российская биатлонистка – Дарья Виролайнен – также покинула расположение сборной и не выступит на чемпионате мира. По словам главного тренера сборной России Александра Касперовича, у нее внезапно обострились проблемы со здоровьем.

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