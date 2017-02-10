Александр Жуков: Попадание Глазыриной в доклад Макларена не означает, что к ней будут санкции

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал ситуацию с отстранением российской спортсменки Екатерины Глазыриной.

- В других видах спорта тоже есть те, кто попал в доклад Макларена. Она ничего не нарушала. И попадание в доклад вовсе не означает, что к ней будут санкции, - передает слова Жукова «Р-Спорт».

Ранее Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину, потому что ее фамилия упоминается в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Позже было объявлено, что еще одна российская биатлонистка – Дарья Виролайнен – также покинула расположение сборной и не выступит на чемпионате мира. По словам главного тренера сборной России Александра Касперовича, у нее внезапно обострились проблемы со здоровьем.