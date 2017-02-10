Ирина Услугина: Я довольна выступлением. Думала, будет тяжелее

Российская биатлонистка Ирина Услугина поделилась впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она заняла 15-е место.

— Мы изначально были запасными, потом нам сказали: «Будьте готовы, все может быть». Я рассчитывала стартовать! Мы же специально к этому готовились и тренировались. Может быть, я выглядела немного уставшей — у меня была тренировка и переезд из Риднауна в этот же день.

— Довольны выступлением?

— Определенно. И стрельба, иход. Думала, будет тяжелее. Сейчас начинаю приходить в себя, потому что последние два месяца мне бегалось тяжеловато. Для меня третий круг всегда очень непростой. Надеюсь, смогу отработать его и буду быстрее. Я была абсолютно спокойна перед стартом. Все пожелали мне удачи, сказали: елай свою работы, ты молодец. Задача на пасьют — подняться выше, - цитирует Услугину «Матч ТВ».

Напомним, что выиграла гонку чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Спринт. Женщины

1. Габриэла Коукалова (Чехия) 19.12,6 (0)

2. Лаура Дальмайер (Германия) + 4,0 (0)

3. Анаис Шевалье (Франция) + 25,1 (3)

4. Лиза Витоцци (Италия) + 25,3 (0)

5. Федерика Санфилиппо (Италия) + 31,9 (0)

6. Ванесса Хинц (Германия) + 37,9 (0)

7. Мари Дорен-Абер (Франция) + 42,8 (1)

8. Анастасия Кузьмина (Словакия) + 44,0 (1)

9. Селия Амонье (Франция) + 53,9 (1)

10. Анастасия Меркушина (Украина) + 55,3 (0)

11. Кайса Макарайнен (Финляндия) + 56,5 (2)…

15. Ирина Услугина (Россия) + 1.03,6 (0)

16. Татьяна Акимова (Россия) + 1.05,6 (1)…

24. Ирина Старых (Россия) + 1.18,1 (1)...

33. Светлана Слепцова (Россия) + 1.39, 7 (2)



