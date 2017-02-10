Ирина Услугина: Я довольна выступлением. Думала, будет тяжелее
Российская биатлонистка Ирина Услугина поделилась
впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, что она заняла 15-е место.
— Довольны выступлением?
— Определенно.
И стрельба, иход. Думала, будет тяжелее. Сейчас начинаю приходить
в себя, потому что последние два месяца мне бегалось тяжеловато. Для меня
третий круг всегда очень непростой. Надеюсь, смогу отработать его и буду
быстрее. Я была абсолютно спокойна перед стартом. Все пожелали мне удачи,
сказали: елай свою работы, ты молодец. Задача на пасьют —
подняться выше, - цитирует Услугину «Матч ТВ».
Напомним, что выиграла гонку чешская биатлонистка Габриэла
Коукалова.
Биатлон. Чемпионат мира
Спринт.
Женщины
2. Лаура
Дальмайер (Германия) + 4,0 (0)
3. Анаис
Шевалье (Франция) + 25,1 (3)
4. Лиза
Витоцци (Италия) + 25,3 (0)
6.
Ванесса Хинц (Германия) + 37,9 (0)
7. Мари
Дорен-Абер (Франция) + 42,8 (1)
8.
Анастасия Кузьмина (Словакия) + 44,0 (1)
9. Селия
Амонье (Франция) + 53,9 (1)
10.
Анастасия Меркушина (Украина) + 55,3 (0)
11.
Кайса Макарайнен (Финляндия) + 56,5 (2)…
15.
Ирина Услугина (Россия) + 1.03,6 (0)
24.
Ирина Старых (Россия) + 1.18,1 (1)...
33.
Светлана Слепцова (Россия) + 1.39, 7 (2)