Светлана Слепцова: У меня есть все шансы побороться в гонке преследования

Российская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, в которой россиянка заняла 33-е место.

- Сегодняшнее выступление оцениваю неплохо. Единственное — расстроена стойкой, допустила досадный промах. Там был габарит. Конечно, если бы не он, могла быть в двадцатке. Это для меня был бы очень хороший результат. Но у меня есть все шансы побороться в гонке преследования. Это контактная гонка, которую я люблю.



По сравнению с чемпионатом Европы разница в конкуренции велика. Там мы выигрывали, а здесь оказываемся среди 15, 30 лучших. Не могу сказать, что на европейский чемпионат пришелся пик формы. Всегда где-то есть старты лучше, где-то хуже. И я отдала там очень много сил.



Я давно не бегала в Хохфильцене, больше пяти лет. Немного подзабыла особенности стадиона и подхода к стрельбищу. На тренировке, конечно, пришлось много поработать. Подход к рубежу на самом деле очень тяжелый. Тут коварный ветер, и нужно ориентироваться самой. Но за тренировки привыкла, - передает слова Слепцовой официальный сайт СБР.

Добавим, что победу в женском спринте одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Спринт. Женщины

1. Габриэла Коукалова (Чехия) 19.12,6 (0)

2. Лаура Дальмайер (Германия) + 4,0 (0)

3. Анаис Шевалье (Франция) + 25,1 (3)...

15. Ирина Услугина (Россия) + 1.03,6 (0)

16. Татьяна Акимова (Россия) + 1.05,6 (1)…

24. Ирина Старых (Россия) + 1.18,1 (1)...

33. Светлана Слепцова (Россия) + 1.39, 7 (2) .