Павел Колобков: Минспорта РФ окажет всяческое содействие при расследовании дела Глазыриной

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал временное отстранение от соревнований российской биатлонистки Екатерины Глазыриной. Он сказал, что министерство готово оказать содействие в расследовании этого дела.

«Несколько месяцев назад уже отстранялись 29 спортсменов, по ним велось расследование, 22 были сразу оправданы, потом были оправданы все остальные, поскольку отсутствовали доказательства нарушений. Поэтому я совершенно спокойно отношусь к отстранению Глазыриной, сейчас будет идти расследование, и я допускаю, что никаких нарушений не было.

Мы окажем всяческое содействие при расследовании и предоставим любую информацию, которая у нас есть. Надеюсь, что IBU примет правильное решение по Глазыриной. Мне сложно сказать, почему Глазырина была отстранена по ходу турнира, будем разбираться вместе с федерацией», - приводит слова Колобкова ТАСС.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину, потому что ее фамилия упоминается в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Отстранение вступает в силу с 10 февраля 2017 года. После публикации второй части доклада Макларена IBU создал рабочую группу для проведения полноценного расследования. Собрав нужную информацию, IBU принял решение временно отстранить Глазырину от международных соревнований. Как сообщает официальный сайт организации, расследование еще не закончено, выясняются подробности дела.

В спринте на чемпионате мира в Хохфильцене Глазырину заменила Ирина Услугина, которая стала лучшей среди россиянок, заняв 15-е место.



