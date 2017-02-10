ПФК ЦСКА подписал контракт с киберфутболистом
Профессиональный футбольный клуб ЦСКА заключил контакт с чемпионом России 2016 года Андреем «Timon» Гурьевым.
К чемпионскому клубу присоединился чемпион России по киберфутболу! https://t.co/UHS9Ro8oMo #FIFA17 #ЦСКА pic.twitter.com/Ker2pL1ISf— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 10 февраля 2017 г.
«Это действительно историческое событие и самый необычный трансфер для нашего клуба. Теперь ПФК ЦСКА может побеждать не только на футбольном поле, но и в виртуальном пространстве», — прокомментировал генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.
В ближайшее время Гурьев будет официально заявлен как киберфутболист ЦСКА и выступит на Кубке РФПЛ по киберфутболу, который состоится с 24 по 26 февраля в Уфе.
Напомним, что что своих киберспортсменов уже имеют «Уфа», «Волга», «Спартак», «Крылья Советов», «Анжи», «Амкар», «Урал», «Зенит» и «Краснодар».