ПФК ЦСКА подписал контракт с киберфутболистом

Профессиональный футбольный клуб ЦСКА заключил контакт с чемпионом России 2016 года Андреем «Timon» Гурьевым.

«Это действительно историческое событие и самый необычный трансфер для нашего клуба. Теперь ПФК ЦСКА может побеждать не только на футбольном поле, но и в виртуальном пространстве», — прокомментировал генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

В ближайшее время Гурьев будет официально заявлен как киберфутболист ЦСКА и выступит на Кубке РФПЛ по киберфутболу, который состоится с 24 по 26 февраля в Уфе.



Напомним, что что своих киберспортсменов уже имеют «Уфа», «Волга», «Спартак», «Крылья Советов», «Анжи», «Амкар», «Урал», «Зенит» и «Краснодар».