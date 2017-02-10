Бранислав Иванович: Спрашивал у Жиркова, когда достроят стадион на Крестовском
Защитник «Зенита»
Бранислав Иванович, поделился ожиданиями от выступления за петербургский клуб.
- Я знал, что «Зенит» - сильная команда и увидел это на
первых тренировках. Буду работать и привыкать к новым партнерам и тренеру. Мне
в этом помогает Юрий Жирков, с которым я играл за «Челси». У меня были и другие
предложения, но когда на меня вышел «Зенит», я понял, что хочу еще поиграть на
высоком уровне и поэтому выбрал этот клуб.
- Правда, что вы
спрашивали у Жиркова, когда достроят стадион?
- Да, я знаю, что стадион готовится к чемпионату мира. Я увидел фотографии и понял, что он почти готов. Знаю, что мы сыграем на нем несколько игр в конце сезона, - сказал Иванович в эфире «Зенит ТВ».
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Напомним, 32-летний защитник подписал с «Зенитом» контракт
на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. За «Челси» Иванович
выступал с 2008 года после перехода из «Локомотива». В английской премьер-лиге
защитник провел 261 матч и забил 21 гол.
Все работы на стадионе на Крестовском острове должны завершиться к 31 марта. На 23 апреля предварительно запланирован первый официальный матч на арене. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром». Летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2107, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.
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