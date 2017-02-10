«Ливерпуль» запретил журналистам The Sun посещать домашние матчи команды

Как сообщает The Independent, «Ливерпуль» запретил журналистам издания The Sun приходить на домашние матчи команды и пресс-конференции.

Отмечается, что такое решение связано с репортажем издания 1989 года о трагедии на стадионе «Хиллсборо» с заголовком «Правда». В той статье The Sun, ссылаясь на анонимные сведения одного из сотрудников полиции, писала, что болельщики «Ливерпуля» обчищали карманы жертв и мочились на полицейских.

В апреле 2016 года все обвинения были признаны ложными после того, как суд постановил, что 96 человек, погибших на стадионе «Хиллсборо», стали жертвами противоправных убийств, но вины болельщиков в трагедии не было.