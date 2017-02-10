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«Тосно» сыграло вничью с «Актобе» в товарищеском матче

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Турции сыграло вничью с казахстанским клубом «Актобе» со счетом 0:0.

26 минут в составе клуба из Ленинградской области отыграл защитник Арсений Логашов, арендованный у «Локомотива».

Напомним, в предыдущей товарищеской встрече на турецких сборах «Тосно»  также сыграло вничью (2:2) с чешским клубом «Зброевка».

Первый официальный матч после зимнего перерыва команда Дмитрия Парфенова сыграет 1 марта в Москве в четвертьфинале Кубка России против «Локомотива». «Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ, у лидера первенства «Динамо» 54 очка.

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