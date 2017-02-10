«Тосно» сыграло вничью с «Актобе» в товарищеском матче
«Тосно» в товарищеском
матче на сборе в Турции сыграло вничью с казахстанским клубом «Актобе» со
счетом 0:0.
26 минут в составе клуба из Ленинградской области отыграл
защитник Арсений Логашов, арендованный у «Локомотива».
Напомним, в предыдущей товарищеской встрече на турецких
сборах «Тосно» также сыграло вничью
(2:2) с чешским клубом «Зброевка».
Первый официальный матч после зимнего перерыва команда Дмитрия Парфенова сыграет 1 марта в Москве в четвертьфинале Кубка России против «Локомотива». «Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ, у лидера первенства «Динамо» 54 очка.
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