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Участник 745 марафонских забегов скончался на 97-м году жизни

Источник:  ТАССКомментарии

Сегодня, 10 февраля, ушел из жизни американский любитель бега Дон МакНелли, принявший участие в 745 марафонах. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, МакНелли впервые принял участие в Бостонском марафоне в 1969 году – одном из старейших и престижнейших забегов в мире, проводящемся с 1897 года. В дальнейшем Дон принимал участие в марафонских забегах на территории всех 50 штатов США, во всех провинциях Канады и даже в Антарктиде, участвовал в забеге через всю территорию Панамы, в эстафете по всей территории США в и забеге на верхний, 103-й этаж нью-йоркского небоскреба «Эмпайр-стейт- билдинг».

В 2006 году в возрасте 86 лет он полностью пробежал 744-ю марафонскую дистанцию. В ноябре 2010 года, в возрасте 90 лет, МакНелли вышел на старт своего 745-го марафона, однако вынужден был сойти с дистанции.

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