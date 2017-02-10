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В столице России планируется создание и развитие команды под названием «Спартак»

Источник:  First & GoalКомментарии

Президент «Черного Шторма» Дмитрий Попков сообщил, что в Москве может появиться новая команда по американскому футболу.

«Основателем клуба является Сергей Борисов, владелец и президент мини-футбольного клуба «Спартак». Генеральный менеджер – Дмитрий Попков. Бренд и проект очень серьезный. Мы хотели запустить его еще в этом сезоне, но я отговорил людей. С таким именем нужно выходить и выигрывать. Хочется сделать продукт, который будет радовать глаз. Создание такой команды – это дополнительное привлечение болельщиков, которые любят бренд «Спартак». В этом плане мы получим новую аудиторию из хоккея и европейского футбола. Я разговаривал с некоторыми болельщиками, они уже воспринимают это положительно. Есть определенная надежда, что высшее спортивное руководство страны обратит внимание на американский футбол», – сказал Попков.


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