«Уфа» объявила о переходе защитника Патрашко
Как сообщает официальный сайт «Уфы», состав российского клуба пополнил защитник Виктор Патрашко.
«Привет, Уфа. Я очень рад оказаться в этой команде. Буду стараться, чтобы все вместе мы выигрывали новые трофеи и достигали новых вершин», – сказал Патрашко.
Виктор Патрашко теперь игрок ФК "Уфа": https://t.co/DcS2VicJN4 via @YouTube— ФК УФА (@UfaFc) 10 февраля 2017 г.
О деталях контракта игрока не сообщается.
Патрашко родился в Кишиневе в 1998 году. Футболист три года в академии московского «Спартака» им. Фёдора Черенкова, а затем перебрался в клуб чемпионата Молдавии «Академия УТМ».
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