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«Уфа» объявила о переходе защитника Патрашко

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Уфы», состав российского клуба пополнил защитник Виктор Патрашко.

«Привет, Уфа. Я очень рад оказаться в этой команде. Буду стараться, чтобы все вместе мы выигрывали новые трофеи и достигали новых вершин», – сказал Патрашко.

О деталях контракта игрока не сообщается. 

Патрашко родился в Кишиневе в 1998 году. Футболист три года в академии московского «Спартака» им. Фёдора Черенкова, а затем перебрался в клуб чемпионата Молдавии «Академия УТМ».

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