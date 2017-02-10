Татьяна Акимова: Я расстроена. Здесь вообще нельзя промахиваться
Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она заняла 16-е место.
— Я расстроена. Здесь вообще нельзя промахиваться.
Может, чуть задохнулась и допустила ошибку.
— Хорошо ли себя чувствовали
на дистанции?
— Трасса
тяжелая, было нелегко.
— Есть ли преимущество
у тех, кто стартовал в ранних номерах?
— Тут
не угадаешь. Лидеры заявились и вперед и назад, - цитирует
Акимову «Матч ТВ».
Напомним, что выиграла гонку чешская биатлонистка Габриэла
Коукалова.
Биатлон. Чемпионат мира
Спринт.
Женщины
2. Лаура
Дальмайер (Германия) + 4,0 (0)
3. Анаис
Шевалье (Франция) + 25,1 (3)
4. Лиза
Витоцци (Италия) + 25,3 (0)
6.
Ванесса Хинц (Германия) + 37,9 (0)
7. Мари
Дорен-Абер (Франция) + 42,8 (1)
8.
Анастасия Кузьмина (Словакия) + 44,0 (1)
9. Селия
Амонье (Франция) + 53,9 (1)
10.
Анастасия Меркушина (Украина) + 55,3 (0)
11.
Кайса Макарайнен (Финляндия) + 56,5 (2)…
15.
Ирина Услугина (Россия) + 1.03,6 (0)
24.
Ирина Старых (Россия) + 1.18,1 (1)...
33.
Светлана Слепцова (Россия) + 1.39, 7 (2)