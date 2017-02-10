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Вальбуэна может пропустить из-за травмы около трех недель

Источник:  L'EquipeКомментарии

Как сообщает L’Equipe, полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна может пропустить из-за травмы примерно три недели.

Напомни, француз получил повреждение в матче 24-го тура с «Нанси» (4:0). На 39-й минуте футболист забил гол и тут же был заменен.

Позже врачи диагностировали у полузащитника повреждение левого бедра.

В нынешнем сезоне игрок провел в Лиге 1 18 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

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