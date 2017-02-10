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Карло Анчелотти: Рибери будет непросто набрать оптимальную форму к матчу с «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Франка Рибери, который испытывает проблемы с бедром. Ранее сообщалось, что француз пропустит около двух недель.

«Сегодня Франк провел тренировку с командой. Конечно, сейчас ему тяжело. Думаю, ему будет непросто набрать оптимальную форму к матчу против «Арсенала». В любом случае, рисковать мы не собираемся. Посмотрим на его состояние перед игрой», – сказал итальянский специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, матч с «Арсеналом» мюнхенский клуб проведет в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 15 февраля на домашней арене немецкой команды.

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