Ирина Старых: На трассе замечала неприятные звуки в свой адрес. Кажется, это были немецкие болельщики

Российская биатлонистка Ирина Старых поделилась впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она заняла 24-е место.

- Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться. Но я настраивалась на гонку и стрельбу. Немного не удалось справиться, но я не расстраиваюсь, все равно довольна. Может быть, поторопилась или с дыханием не справилась. Я настраивалась на стрельбу, потому что знала, что ходом будет тяжеловато. Чемпионат Европы прошел успешно для меня, а сейчас либо недостаток восстановления или смена высоты… Я старалась бороться до конца, но усталость сказалась на третьем круге.

— Александр Логинов уже подвергся здесь нападкам в свой адрес. А вы?

— Я ничего такого не слышала. Но на трассе замечала неприятные звуки в свой адрес со стороны болельщиков. Вроде это были немцы. Но зато наши болельщики активно поддерживали, - цитирует Старых «Матч ТВ».

Напомним, что выиграла гонку чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Спринт. Женщины

1. Габриэла Коукалова (Чехия) 19.12,6 (0)

2. Лаура Дальмайер (Германия) + 4,0 (0)

3. Анаис Шевалье (Франция) + 25,1 (3)

4. Лиза Витоцци (Италия) + 25,3 (0)

5. Федерика Санфилиппо (Италия) + 31,9 (0)

6. Ванесса Хинц (Германия) + 37,9 (0)

7. Мари Дорен-Абер (Франция) + 42,8 (1)

8. Анастасия Кузьмина (Словакия) + 44,0 (1)

9. Селия Амонье (Франция) + 53,9 (1)

10. Анастасия Меркушина (Украина) + 55,3 (0)

11. Кайса Макарайнен (Финляндия) + 56,5 (2)…

15. Ирина Услугина (Россия) + 1.03,6 (0)

16. Татьяна Акимова (Россия) + 1.05,6 (1)…

24. Ирина Старых (Россия) + 1.18,1 (1)...

33. Светлана Слепцова (Россия) + 1.39, 7 (2)