Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак1 : 1Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ирина Старых: На трассе замечала неприятные звуки в свой адрес. Кажется, это были немецкие болельщики

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Ирина Старых поделилась впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она заняла 24-е место.

- Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться. Но я настраивалась на гонку и стрельбу. Немного не удалось справиться, но я не расстраиваюсь, все равно довольна. Может быть, поторопилась или с дыханием не справилась. Я настраивалась на стрельбу, потому что знала, что ходом будет тяжеловато. Чемпионат Европы прошел успешно для меня, а сейчас либо недостаток восстановления или смена высоты… Я старалась бороться до конца, но усталость сказалась на третьем круге. 

— Александр Логинов уже подвергся здесь нападкам в свой адрес. А вы?

— Я ничего такого не слышала. Но на трассе замечала неприятные звуки в свой адрес со стороны болельщиков. Вроде это были немцы. Но зато наши болельщики активно поддерживали, - цитирует Старых «Матч ТВ».

Напомним, что выиграла гонку чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.

Голосование: С чем, на ваш взгляд, связано отстранение Глазыриной и Виролайнен от чемпионата мира по биатлону?

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Спринт. Женщины

1. Габриэла Коукалова (Чехия) 19.12,6 (0)

2. Лаура Дальмайер (Германия) + 4,0 (0)

3. Анаис Шевалье (Франция) + 25,1 (3)

4. Лиза Витоцци (Италия) + 25,3 (0)

5. Федерика Санфилиппо (Италия) + 31,9 (0)

6. Ванесса Хинц (Германия) + 37,9 (0)

7. Мари Дорен-Абер (Франция) + 42,8 (1)

8. Анастасия Кузьмина (Словакия) + 44,0 (1)

9. Селия Амонье (Франция) + 53,9 (1)

10. Анастасия Меркушина (Украина) + 55,3 (0)

11. Кайса Макарайнен (Финляндия) + 56,5 (2)…

15. Ирина Услугина (Россия) + 1.03,6 (0)

16. Татьяна Акимова (Россия) + 1.05,6 (1)…

24. Ирина Старых (Россия) + 1.18,1 (1)...

33. Светлана Слепцова (Россия) + 1.39, 7 (2) 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Габриэла Коукалова: Боялась, что не смогу удержать преимущество над ДальмайерЧешская биатлонистка Габриэла Коукалова поделилась впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она стала победительницей гонки.Сестра Шипулина: Мой брат всеми силами защищает сборную России!Анастасия Кузьмина, двукратная олимпийская чемпионка и сестра российского биатлониста Антона Шипулина, прокомментировала последние события, связанные с чемпионатом мира в Австрии.Александр Кравцов: У Тихонова одна позиция: он все знал и всех предупреждалПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал критические замечания со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Ранее Тихонов раскритиковал руководство СБР за отстранение Екатерины Глазыриной.Александр Тихонов раскритиковал руководство СБР из-за отстранения ГлазыринойЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал временное отстранение от соревнований российской биатлонистки Екатерины Глазыриной во время чемпионата мира. Он считает, что в этом есть вина руководства союза биатлонистов России (СБР).Александр Касперович: Думаем пригласить французскую делегацию в гости на чайГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сказал, что он планирует принять меры по примирению российских и французских биатлонистов.Татьяна Акимова: Я расстроена. Здесь вообще нельзя промахиватьсяРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она заняла 16-е место.Павел Колобков: Минспорта РФ окажет всяческое содействие при расследовании дела ГлазыринойМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал временное отстранение от соревнований российской биатлонистки Екатерины Глазыриной. Он сказал, что министерство готово оказать содействие в расследовании этого дела.Светлана Слепцова: У меня есть все шансы побороться в гонке преследованияРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, в которой россиянка заняла 33-е место.Ирина Услугина: Я довольна выступлением. Думала, будет тяжелееРоссийская биатлонистка Ирина Услугина поделилась впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она заняла 15-е место.Александр Жуков: Попадание Глазыриной в доклад Макларена не означает, что к ней будут санкцииПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал ситуацию с отстранением российской спортсменки Екатерины Глазыриной.«Собирайся, поехали!» Услугина узнала, что стартует, за несколько часов до гонки«Собирайся, поехали!» Услугина узнала, что стартует, за несколько часов до гонкиРоссиянка Ирина Услугина, которая заменила в сборной отстраненную Екатерину Глазырину, стала лучшей в нашей команде по итогам спринта.Коукалова выиграла спринт на чемпионате мира, Услугина - 15-яНа чемпионате Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялся женский спринт. Победу одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.Дмитрий Губерниев: Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и ФуркадомКомментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад встретятся в австрийском Хохфильцене и пожмут друг другу руки.Виролайнен покинула расположение сборной России и не выступит на чемпионате мира в АвстрииБиталонистка сборной России Дарья Виролайнен покинула расположение национальной команды и не выступит на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).Чемпионат мира. Женщины. Спринт. ОнлайнЧемпионат мира. Женщины. Спринт. ОнлайнСпринтерская гонка чемпионата мира по биатлону на сайте «Советского спорта».Виталий Мутко: В ситуации с Глазыриной виновата федерацияВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал решение Международного союза биатлонистов отстранить российскую биатлонистку Екатерину Глазырину от выступления на чемпионате мира на основе доклада Ричарда Макларена.Анатолий Алябьев: То, как Фуркад ведет себя по отношению к Логинову, это просто скотствоДвукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение французского биатлониста Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии.Рикко Гросс: Фуркад утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностьюТренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс сообщил, что у него состоялся разговор с французом Мартеном Фуркадом, который накануне столкнулся с россиянином Александром Логиновым во время смешанной эстафеты на ЧМ в Австрии, а позже проигнорировал награждение сборной России.Мартен Фуркад: Я не жду от русских извиненийМартен Фуркад: Я не жду от русских извиненийФранцузский биатлонист прокомментировал главный скандал первого дня чемпионата мира по биатлону.Глазырина отстранена! В спринте ее заменит Ирина УслугинаГлазырина отстранена! В спринте ее заменит Ирина УслугинаСегодня на чемпионате мира в Хохфильцене – женский спринт.
Главные новости
Футбол
«Спартак» и «Осиек» сыграли вничью, Промес забил единственный гол красно-белых
Футбол
Полузащитник сборной Болгарии проходит медобследование в тульском «Арсенале»
Биатлон
Габриэла Коукалова: Боялась, что не смогу удержать преимущество над Дальмайер
Биатлон
Сестра Шипулина: Мой брат всеми силами защищает сборную России!
Биатлон
Александр Кравцов: У Тихонова одна позиция: он все знал и всех предупреждал
Биатлон
Александр Тихонов раскритиковал руководство СБР из-за отстранения Глазыриной
Биатлон
Александр Касперович: Думаем пригласить французскую делегацию в гости на чай
Футбол
Антонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титул
Футбол
Антонио Конте: До конца сезона «Челси» будет находиться под давлением
Биатлон
Ирина Старых: На трассе замечала неприятные звуки в свой адрес. Кажется, это были немецкие болельщики
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Ирина Старых
Ирина Старыхвсе новости
Чемпионат мира по биатлону
Чемпионат мира по биатлону