Ирина Старых: На трассе замечала неприятные звуки в свой адрес. Кажется, это были немецкие болельщики
Российская
биатлонистка Ирина Старых поделилась впечатлениями после спринта на чемпионате
мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она заняла 24-е место.
- Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться. Но я настраивалась на гонку и стрельбу. Немного не удалось справиться, но я не расстраиваюсь, все равно довольна. Может быть, поторопилась или с дыханием не справилась. Я настраивалась на стрельбу, потому что знала, что ходом будет тяжеловато. Чемпионат Европы прошел успешно для меня, а сейчас либо недостаток восстановления или смена высоты… Я старалась бороться до конца, но усталость сказалась на третьем круге.
— Александр Логинов уже подвергся здесь нападкам в свой адрес. А вы?
— Я ничего
такого не слышала. Но на трассе замечала неприятные звуки
в свой адрес со стороны болельщиков. Вроде это были немцы.
Но зато наши болельщики активно поддерживали, - цитирует Старых «Матч ТВ».
Напомним, что выиграла гонку чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.
Биатлон. Чемпионат мира
Спринт.
Женщины
2. Лаура
Дальмайер (Германия) + 4,0 (0)
3. Анаис
Шевалье (Франция) + 25,1 (3)
4. Лиза
Витоцци (Италия) + 25,3 (0)
6.
Ванесса Хинц (Германия) + 37,9 (0)
7. Мари
Дорен-Абер (Франция) + 42,8 (1)
8.
Анастасия Кузьмина (Словакия) + 44,0 (1)
9. Селия
Амонье (Франция) + 53,9 (1)
10.
Анастасия Меркушина (Украина) + 55,3 (0)
11.
Кайса Макарайнен (Финляндия) + 56,5 (2)…
15.
Ирина Услугина (Россия) + 1.03,6 (0)
24.
Ирина Старых (Россия) + 1.18,1 (1)...
33.
Светлана Слепцова (Россия) + 1.39, 7 (2)