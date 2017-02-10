Антонио Конте: До конца сезона «Челси» будет находиться под давлением

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Бернли» в рамках 25-го тура АПЛ.

«У них очень хорошая команда, они любят делать дальние забросы и активно прессинговать соперника, играя без мяча. Очень важно знать сильные и слабые стороны своего соперника, и мы их изучили. После матчей с «Ливерпулем» и «Арсеналом» важно продолжить победный путь, но мы знаем, что легко в игре с «Бернли» нам не будет.

Думаю, до конца сезона мы будем находиться под давлением. Будем ли мы играть раньше соперников или после них – давление будет одинаковым. Если наши конкуренты победят в своих матчах, у них появится возможность сократить отставание от нас. Если они не сумеют победить, возможность увеличить отрыв появится у нас.

Сейчас мы возглавляем таблицу и хотим сосредоточиться только на своем матче. Если конкуренты потеряют очки, мы будем рады, но рассчитывать мы должны только на самих себя», – цитирует Конте официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, игру с «Бернли» нынешний лидер АПЛ проведет 12 февраля на выезде.

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