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Антонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титул

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Бернли» в рамках 25-го тура АПЛ.

«Честно говоря, в чемпионате Англии шесть сильных команд, которые до конца сезона будут бороться за титул. У меня на этот счет нет никаких сомнений. Это, кстати, касается и «Манчестер Юнайтед». У этой команды отличный состав. Глупо думать, что отрыв в девять очков гарантирует «Челси» победу в АПЛ», – цитирует Конте официальный сайт лондонского клуба.

На данный момент команда Жозе Моуринью занимает 6 место в таблице АПЛ, набрав 45 очков. В активе «Челси» – 59 баллов.

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