Александр Касперович: Думаем пригласить французскую делегацию в гости на чай

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сказал, что он планирует принять меры по примирению российских и французских биатлонистов.

«Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются.

Тренерам нальем водки (шутя). Стараемся спортсменов отвлечь, принять удар на себя, больше общаться со спортсменами. Но вокруг много разговоров и ситуация непростая», - цитирует Касперовича Sportbox.ru.

Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки.

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