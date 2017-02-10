Александр Касперович: Думаем пригласить французскую делегацию в гости на чай
Главный тренер
сборной России по биатлону Александр Касперович сказал, что он планирует
принять меры по примирению российских и французских биатлонистов.
Тренерам нальем водки (шутя). Стараемся спортсменов отвлечь, принять удар
на себя, больше общаться со спортсменами. Но вокруг много
разговоров и ситуация непростая», - цитирует Касперовича Sportbox.ru.
Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки.
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