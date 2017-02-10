Римас Куртинайтис возглавил литовский клуб

читайте также

«Химки» уступили «Баварии», «Зенит» проиграл «Летувос Ритас» Еще два представителя России в Еврокубке завершили свои матчи в рамках Топ-16 турнира. И «Зенит», и «Химки» потерпели поражение.

Янис Тимма: Результат предыдущей встречи с «Летувос Ритас» не имеет значения Форвард «Зенита» Янис Тимма поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Еврокубка против «Летувос Ритас».

Антон Пушков: Если «Зенит» проиграет «Летувос Ритас» – не пройдет в четвертьфинал Еврокубка Центровой «Зенита» Антон Пушков поделился ожиданиями от матча последнего тура группового этапа топ-16 Еврокубка против «Летовус Ритас».

Василий Карасев: Матч с «Летувос Ритас» – игра уровня плей-офф Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Еврокубка против «Летувос Ритас».

«Нижний Новгород» потерпел крупное поражение от «Летувоса Ритаса» «Летувос Ритас» дома разгромил «Нижний Новгород» (99:73) в четвертом туре группового этапа Еврокубка.

«Летувос Ритас» разгромил «Нижний Новгород» Литовский «Летувос Ритас» в матче топ-16 Еврокубка разгромил на выезде БК «Нижний Новгород» со счетом 97:63.

Янис Тимма: Игра «Зенита» в защите сломила «Летувос Ритас» Нападающий «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о победе над «Летувос Ритас» в матче группового этапа Еврокубка (88:79).

Победили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч Еврокубка Петербуржцы обыграли «Летувос Ритас», а маскот Лева предложил пожениться своей девушке из группы поддержки сине-бело-голубых.

«Зенит» одолел «Летувос Ритас» в Еврокубке, Тимма набрал 27 очков Баскетболисты «Зенита» в рамках второго тура группового этапа Еврокубка обыграли «Летувос Ритас».

Давай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержки На матче Еврокубка между «Зенитом» и «Летувос Ритас» талисман петербуржцев синегривый лев предложил выйти замуж девушке из группы поддержки.

Куртинайтис уволен с поста главного тренера «Канту» Бывший наставник подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Канту».

Душко Иванович: Во второй четверти «Химки» принимали неверные решения Главный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от литовского клуба «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы посетовал на неверные решения, которые его подопечные принимали по ходу встречи.

22 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Летувос Ритас» Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили литовскому клубу «Летувос Ритас» в матче шестого тура группового этапа Кубка Европы.

Егор Вяльцев: «Химкам» на старте сезона не хватает Шведа Защитник подмосковных «Химок» Егор Вяльцев после победы над клубом «Летувос Ритас» сообщил, что баскетболистам его клуба на старте сезона не хватает одного из лидеров команды Алексея Шведа, который продолжает восстановление от травмы стопы.

Валерий Лиходей: Мы только втягиваемся в сезон Форвард подмосковных «Химок» Валерий Лиходей после победы над клубом «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы сообщил, что баскетболисты его команды играли на предельном уровне концентрации.

Душко Иванович: Уже на старте Кубка Европы «Химкам» достался сильный соперник Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы над клубом «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы отдал должное силе соперника.

«Химки» обыграли «Летувос Ритас» в Кубке Европы Подмосковные «Химки» с победы начали свое выступление на групповом этапе Кубка Европы-2016.

Куртинайтис возглавит «Канту» Бывший главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис станет новым наставником итальянского «Канту». О договоренности между 56-летним специалистом и руководством клуба, сообщает Eurohoops.

Куртинайтис может возглавить «Канту» Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис может возглавить итальянский «Канту», сообщает Sportando.