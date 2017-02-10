Римас Куртинайтис возглавил литовский клуб
Как сообщает официальный сайт «Летувос Ритас», новым главным тренером команды стал Римас Куртинайтис.
Напомним, специалист начал нынешний сезон в итальянском «Канту», однако был уволен в конце ноября после серии неудачных результатов.
Римас является чемпионом Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР и чемпион Европы 1985 года в качестве игрока литовский тренер.
Также наставник известен своей работой с «Химками», которые он тренировал с 2011 по 2016 год.
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