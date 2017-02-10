Александр Тихонов раскритиковал руководство СБР из-за отстранения Глазыриной

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал временное отстранение от соревнований российской биатлонистки Екатерины Глазыриной во время чемпионата мира. Он считает, что в этом есть вина руководства союза биатлонистов России (СБР).

«Могу сказать лишь одно: это безграмотное поведение нашего спортивного руководства. Мы не заявляем ничего, нет ни одного юридического документа, на основании которых отстраняют Глазырину... Если я скажу, что господин Макларен алкоголик или наркотики принимает, его разве снимут с работы за это?

Вот белорусские гребцы, которых не пустили на Олимпиаду, сейчас два миллиона евро в CAS отсуживают. И нам нужно поступать так же. Аннулируйте, забирайте медаль, но только после соревнований. А пока ничего не доказано, такого происходить не должно. Но от нас никакого посыла туда (в IBU) нет», - цитирует Тихонова «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину, потому что ее фамилия упоминается в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Отстранение вступает в силу с 10 февраля 2017 года. После публикации второй части доклада Макларена IBU создал рабочую группу для проведения полноценного расследования. Собрав нужную информацию, IBU принял решение временно отстранить Глазырину от международных соревнований. Как сообщает официальный сайт организации, расследование еще не закончено, выясняются подробности дела.

В спринте на чемпионате мира в Хохфильцене Глазырину заменила Ирина Услугина, которая стала лучшей среди россиянок, заняв 15-е место.