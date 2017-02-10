Александр Кравцов: У Тихонова одна позиция: он все знал и всех предупреждал

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал критические замечания со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Ранее Тихонов раскритиковал руководство СБР за отстранение Екатерины Глазыриной.

«Есть мнение руководства СБР. Как здорово, находясь вне пределов происходящего, делать выводы. Каждый мнит себя героем, бой ведя со стороны. У него одна позиция: он все знал и всех предупреждал», - цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину, потому что ее фамилия упоминается в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Отстранение вступает в силу с 10 февраля 2017 года. После публикации второй части доклада Макларена IBU создал рабочую группу для проведения полноценного расследования. Собрав нужную информацию, IBU принял решение временно отстранить Глазырину от международных соревнований. Как сообщает официальный сайт организации, расследование еще не закончено, выясняются подробности дела.

В спринте на чемпионате мира в Хохфильцене Глазырину заменила Ирина Услугина, которая стала лучшей среди россиянок, заняв 15-е место.