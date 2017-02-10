Сестра Шипулина: Мой брат всеми силами защищает сборную России!

Анастасия Кузьмина, двукратная олимпийская чемпионка и сестра российского биатлониста Антона Шипулина, прокомментировала последние события, связанные с чемпионатом мира в Австрии.

Напомним, накануне Шипулин не пожал руку французу Мартену Фуркаду, который ранее столкнулся с Александром Логиновым во время смешанной эстафеты. Позже Шипулин вступил в словесную перепалку с Фуркадом на пресс-конференции.

«Я думаю, что не нужно так сильно раздувать на ровном месте. Не стоит даже упоминать термин «холодная война». Все было сделано на эмоциях. Ребятам из российской команды очень сложно. Они сражаются на разных фронтах под давлением из-за антидопинга.

Сложно расценить, что хотел сделать Мартен Фуркад во время передачи эстафеты. Нужно подождать, когда эмоции остынут. Я думаю, что уже сегодня все участники казуса смотрят на ситуацию под другим углом. Не знаю, кто бы как себя повел на месте Антона. Мой брат всеми силами защищает сборную России!» – приводит слова Кузьминой «Тюменская арена».

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