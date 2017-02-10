Габриэла Коукалова: Боялась, что не смогу удержать преимущество над Дальмайер
Чешская биатлонистка
Габриэла Коукалова поделилась впечатлениями после спринта на чемпионате мира в
Хохфильцене (Австрия). Напомним, что она стала победительницей гонки.
«Исполнилась моя самая большая мечта. Я очень благодарна нашим тренерам за выбранную тактику и мою позднюю стартовую позицию, которая дала мне некоторое преимущество над соперницами, потому что трасса становилась всё быстрее. Я старалась как можно меньше ориентироваться на соперниц. Хотя, конечно, на последнем круге получала от тренеров всю информацию относительно преимущества над Лаурой Дальмайер. Если, честно, я боялась, что десяти секунд мне будет недостаточно для того, чтобы удержаться на первой позиции.
Я прекрасно знаю, на что способна Лаура на трассе: особенно на последнем круге, когда решается судьба медалей — в этот момент Лаура бежит, как лошадь! Когда после финиша я увидела, что сохранила первую позицию с запасом в четыре секунды, думала, что всё это сон. Но это случилось по-настоящему», - цитирует Коукалову Sporbox.ru.
Напомним, что лучшая среди россиянок Ирина Услугина заняла 15-е место.
Биатлон. Чемпионат мира
Спринт.
Женщины
2. Лаура
Дальмайер (Германия) + 4,0 (0)
3. Анаис
Шевалье (Франция) + 25,1 (3)
4. Лиза
Витоцци (Италия) + 25,3 (0)
6.
Ванесса Хинц (Германия) + 37,9 (0)
7. Мари
Дорен-Абер (Франция) + 42,8 (1)
8.
Анастасия Кузьмина (Словакия) + 44,0 (1)
9. Селия
Амонье (Франция) + 53,9 (1)
10.
Анастасия Меркушина (Украина) + 55,3 (0)
11.
Кайса Макарайнен (Финляндия) + 56,5 (2)…
15.
Ирина Услугина (Россия) + 1.03,6 (0)
24.
Ирина Старых (Россия) + 1.18,1 (1)...
33.
Светлана Слепцова (Россия) + 1.39, 7 (2)