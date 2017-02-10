Полузащитник сборной Болгарии проходит медобследование в тульском «Арсенале»

Полузащитник сборной Болгарии Михаил Александров станет игроком тульского «Арсенала».

Как сообщает официальный сайт «Легии», клуб договорился об уходе игрока, а в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование в российском клубе.

Напомним, Александров перешел в варшавский клуб в феврале 2016 года из болгарского клуба «Лудогорец». В составе «Легии» Михаил сыграл 30 матчей, забил один гол, отдал 2 голевые передачи, получил 2 желтые и одну красную карточку.

В составе сборной Александров принял участие в 3 матчах, забил один гол и отдал один голевой пас. Случилось это в рамках квалификации ЧМ-2018 в России.