Полузащитник сборной Болгарии проходит медобследование в тульском «Арсенале»
Полузащитник сборной Болгарии Михаил Александров станет игроком тульского «Арсенала».
Как сообщает официальный сайт «Легии», клуб договорился об уходе игрока, а в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование в российском клубе.
Напомним, Александров перешел в варшавский клуб в феврале 2016 года из болгарского клуба «Лудогорец». В составе «Легии» Михаил сыграл 30 матчей, забил один гол, отдал 2 голевые передачи, получил 2 желтые и одну красную карточку.
В составе сборной Александров принял участие в 3 матчах, забил один гол и отдал один голевой пас. Случилось это в рамках квалификации ЧМ-2018 в России.
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