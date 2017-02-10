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«Спартак» и «Осиек» сыграли вничью, Промес забил единственный гол красно-белых

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между московским «Спартаком» и хорватским «Осиеком» завершился  вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В первом тайме у красно-белых было несколько моментов для того, чтобы открыть счет. Так, Квинси Промес попал в перекладину, а Лоренсо Мельгарехо не реализовал выход один на один. В начале второго тайма Промесу удалось открыть счет. Голландец поразил ворота ударом с разворота с острого угла. Под занавес матча украинский легионер «Осиека», экс-полузащитник «Днепра» Дмитрий Лепа сравнял результат.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Товарищеский матч

Матч

Спартак - Осиек - 1:1 (0:0)

Голы

Промес 49 (1:0). Лёпа 87 (1:1).

Состав

Спартак: Селихов, Джикия, Маурисио (Хомуха, 81), Кутепов (Ещенко, 46), Боккетти (Зуев, 46), Промес, Мельгарехо, Ананидзе, Глушаков (Фернандо, 46), Леонтьев, Зе Луиш (Давыдов, 80)

Предупреждения:

Джикия, 36 - нет

Место и дата

10 февраля 19:00, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция


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