Антон Шипулин стартует в спринте 52-м, Мартен Фуркад – 4-м
Стал известен состав мужской сборной России на спринтерскую гонку чемпионата мира, которая пройдет в Хохфильцене 11 февраля.
Первым из россиян на трассу выйдет Евгений Гараничев – под 9-м номером. Антон Бабиков начнет гонку 29-м, Антон Шипулин – 52-м, Максим Цветков – 53-м.
Француз Мартен Фуркад уйдет на лыжню в числе первых – у него 4-й стартовый номер.
Начало мужского спринта – 11 февраля в 16 часов 45 минут.
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