Антон Шипулин стартует в спринте 52-м, Мартен Фуркад – 4-м

Лаура Дальмайер: Было бы очень хорошо, если бы российские биатлонисты признали свои ошибки

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась своим мнением по поводу ситуации между сборной России и Мартеном Фуркадом, а также по поводу российских биатлонистов, употреблявших допинг.