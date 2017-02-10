Абдурахимов проведет следующий бой в UFC в мае

Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов восстановился после травмы и проведет следующий поединок в мае 2017 года.

«От UFC поступило предложение провести бой 8 апреля с Дмитрием Побережцем. Однако по совету лечащих врачей нами было принято решение пройти полноценный курс реабилитации. Следующий бой в UFC Абдурахимов проведет в мае 2017 года», – сообщил ТАСС менеджер спортсмена Алексей Яценко.

Напомним, спортсмен из РФ в начале декабря проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом в четвертом раунде. При этом Абдурахимов получил перелом пальца левой руки и трещину ключицы.





