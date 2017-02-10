Дмитрий Ярошенко: Для дебюта результат Услугиной – очень здорово

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российской биатлонистки Ирины Услугиной в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

- Надо сказать, что для дебюта результат Услугиной – очень здорово. Попасть в 15 (лучших) – здорово для нее, отлично. По факту, конечно, хочется медалей. Хорошо, когда появляются такие спортсмены, как Услугина – новые. Она и с ходом справилась, и со стрельбой. Думаю, что она показала свой результат, а если бы целенаправленно готовилась (к ЧМ-2017), мог быть совсем другой результат. Таких девчонок хочется видеть – новые лица, - цитирует Ярошенко «Р-Спорт».

Напомним, что Ирина Услугина в спринтерской гонке заняла 15-е место, показав лучший результат среди российских биатлонисток.

Добавим, что Услугина в спринте заменила Екатерину Глазырину, которую Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от соревнований, потому что ее фамилия упоминается в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.