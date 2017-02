Александр «s1mple» Костылев – лучший игрок квалификации к IEM Katowice 2017

Игрок команды Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев стал лучшим игроком закрытой европейской квалификации к IEM Katowice 2017. Об этом сообщил сотрудник портала HLTV.org.

Александр имеет лучший общий рейтинг (1.47) среди всех игроков квалификации. Йеспер «JW» Вексель занял вторую строчку (1.27), а Егор «Flamie» Васильев – третье (1.23).

Although I'm not a fan of doing this for online stuff, someone asked and I was a bit curious as well - IEM Katowice qual from last week pic.twitter.com/ppboMIOeDS