Лаура Дальмайер: Было бы очень хорошо, если бы российские биатлонисты признали свои ошибки

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась своим мнением по поводу ситуации между сборной России и Мартеном Фуркадом, а также по поводу российских биатлонистов, употреблявших допинг.

«Настало время очистить биатлон от этой проблемы (допинга) полностью, а не частично. Было бы очень хорошо, если бы российские биатлонисты также признали свои ошибки. Фуркад? Я думаю, это прекрасно, что он борется за то, чтобы наш спорт был чистым. Но я не такая, как он, я концентрируюсь только на своих выступлениях», - цитирует Дальмайер DPA.

Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки.

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