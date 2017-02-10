Александр Касперович: Планировали привлечь Услугину на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление российской биатлонистки Ирины Услугиной в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

- Ирина Услугина была на сборе и мы планировали привлечь ее на чемпионат мира. Хорошо, что мы провели именно здесь новогодний сбор, Ирина принимала в нем участие. Трасса была ей знакома. Мы готовили эту спортсменку к старту. Правда, думали, что это будет индивидуальная гонка. Но из-за сложившейся ситуации пришлось делать срочную замену.

Девочки сегодня показали неплохие результаты. Есть динамика, но нужно время. Нужно уметь ждать. В женской команде у нас сейчас пять человек — этого достаточно, чтобы выступить здесь. Это сильнейшие спортсмены, которые представляют сборную России, - передает слова Касперовича официальный сайт СБР.

Напомним, что Ирина Услугина в спринтерской гонке заняла 15-е место, показав лучший результат среди российских биатлонисток.

Добавим, что Услугина в спринте заменила Екатерину Глазырину, которую перед стартом временно отстранил от соревнований Международный союз биатлонистов (IBU), потому что ее фамилия упоминается в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.