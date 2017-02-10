После ухода Михаила Кержакова «Зенит» сможет рассчитывать в Лиге Европы только на Лодыгина и Бабурина

Как уже сообщалось, вратарь «Зенита» Михаил Кержаков арендован «Оренбургом» до конца сезона. Таким образом, петербургский клуб сможет рассчитывать только на двух вратарей в матчах Лиги Европы.

За петербургский клуб в Лиге Европы смогут сыграть только Юрий Лодыгин и Егор Бабурин, так как Андрей Лунев за клуб в еврокубковый турнир дозаявлен не был. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сделал выбор в пользу Бранислава Ивановича, Ибрагима Цаллагова и Эрнани. По регламенту клуб мог дозаявить не более трех игроков.



Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» «Зенит» проведет 16 февраля в Брюсселе.