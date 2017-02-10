Тони Фергюсон: Моему уровню соответствует только Нурмагомедов

Легковес UFC Тони Фергюсон считает, что сейчас его уровню
соответствует только россиянин Хабиб Нурмагомедов.
«Макгрегор пытается скрыться.
Они постоянно ищет оправдания. Он не хочет драться в дивизионе мужиков. Он
может попытаться вернуться в полулегкий вес, но и там он потерял свой пояс.
Теперь он из кожи вон лезет и ищет оправдания, чтобы удерживать пояс в легком
весе. Но когда у меня или у Хабиба появится пояс, конечно он появится у меня,
то Макгрегору будет чертовски трудно продолжать побеждать. Когда вы выйдете
против Бугимена, это будет то, с чем вы еще не встречались.
Настоящий бой, который все хотят увидеть — это Макгрегор против
Фергюсона. Потому что я размажу этого дурака. Вы уже видели, как он сдается еще
до того, как удушающий прием закрывается. Я даже не знаю стоит ли мне тратить
время на этого придурка. Его уровень не соответствует моим бойцовским
стандартам. Единственный парень, который может сейчас соответствовать мне — это
Хабиб», - сказал Фергюсон.
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