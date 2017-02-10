UFC 208. Холм перевесила Рандамье на 500 граммов

Сегодня состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 208, который состоится в воскресенье рано утром по московскому времени.

Все бойцы уложились в рамки своих весовых категорий.

В главном поединке вечера Холли Холм сразится за вакантный титул чемпионки в полулегком весе (до 66 кг) с представительницей Голландии Жермейн де Рандамье. На весах Холм показала 65,5 кг, Рандамье — 65 кг.