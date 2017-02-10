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UFC 208. Холм перевесила Рандамье на 500 граммов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 208, который состоится в воскресенье рано утром по московскому времени.

Все бойцы уложились в рамки своих весовых категорий.

В главном поединке вечера Холли Холм сразится за вакантный титул чемпионки в полулегком весе (до 66 кг) с представительницей Голландии Жермейн де Рандамье. На весах Холм показала 65,5 кг, Рандамье — 65 кг.

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