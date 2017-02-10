Хосеп Гвардиола: Впечатлен работой Хау в «Борнмуте»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Борнмута» в чемпионате Англии.

«Травм у игроков нет, тренировки проходят замечательно. Я очень доволен командой. Единственное, о чём я сожалею – это о том, что нельзя задействовать всех игроков.

Наше выступление в первом тайме матча со «Суонси Сити» - это то, чего я добиваюсь от команды. Мяч был у нас, мы вели игру, хотя голевых моментов было не много. В последних матчах мы показали цельную, слаженную игру.

Но все матчи разные, а «Борнмут» - очень сильный соперник. Я впечатлен работой своего коллеги Эдди Хау и знаю, что в понедельник предстоит трудный поединок. «Борнмут» - агрессивная и амбициозная команда, которая добилась многого в последние годы. Мы должны быть начеку».

Матч «Борнмут» - «Манчестер Сити» состоится 13 февраля и начнется в 22:00 по Москве.