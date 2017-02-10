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Андрей Каряка: «Амкар» в очередной раз подвела реализация

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал поражение команды от сборной Узбекистана на сборе в Турции.

- Матч прошел в хорошей, жесткой борьбе. Нашей командой было создано немало голевых моментов, но в очередной раз подвела реализация.

Первый тайм провели неплохо, однако забить не удалось. Януш Гол не реализовал пенальти, назначенный за снос Костюкова. Практически сразу после этого мы допустили потерю мяча у нашей штрафной, последовал удар в «девятку», и мяч от перекладины влетел в ворота.

Второй тайм мы начали не очень хорошо, но затем удалось выровнять игру. Создали у ворот соперника немало моментов: не реализовали выход один на один, Комолов бил практически по пустым воротам, но попал в защитника, были моменты у Салугина и Гола. Считаю, матч провели неплохо, но в финальной стадии атак нашим игрокам так и не удалось найти нужных действий для их завершения, - передает слова Каряки официальный сайт пермского клуба.

Напомним, что в пятницу, 10 февраля, «Амкар» «в контрольном матче уступил сборной Узбекистана со счетом 0:1.

Контрольный матч

«Амкар» — Сборная Узбекистана — 0:1
Гол: Сергеев, 19.

«Амкар»: Хомич (Будаков, 70), Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев (Идову, 60), Милькович, Огуде (Йовичич, 46), Комолов (Анене, 65), Гол, Костюков, Бодул (Салугин, 60).

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