Этот день в истории. Бойцу ММА Кену Шемроку — 53!

Сегодня 53 года исполнилось известному американскому бойцу смешанного стиля Кену Шемроку по прозвищу «Самый опасный человек на планете».

Кен Шемрок - чемпион Pancrase в открытой весовой категории (1994—1995 годы), чемпион UFC в открытой весовой категории (1995—1996 годы).

Является основателем знаменитого клуба Lion’s Den, в котором в 1990-е годы тренировались ведущие в то время бойцы: Фрэнк Шемрок, Олег Тактаров, Джерри Болэндер, Гай Мезгер, Пит Уильямс, Морис Смит, Трэй Теллигмен и другие.

Кен также прославился выступлениями в таких рестлинг-промоушенах, как WWE и TNA.

За свою карьеру в ММА Шемрок провел 57 поединков, в которых одержал 28 побед, потерпел 17 поражений и два боя свел вничью.

Свой последний поединок он провел 19 февраля 2016 года на турнире Bellator 149 против Ройса Грейси и уступил техническим нокаутом в первом раунде.